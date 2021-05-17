Москва, , 11:20 — REGNUM Граждане России, у которых нет банковских карт, получат возможность снимать в банкомате наличные деньги с чужих счетов. Такой сервис в 2022 году планируют запустить сразу несколько российских банков. Об этом 17 мая сообщает газета «Известия».

Это финансовые организации «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. Кроме того, данный функционал планирует протестировать ВТБ.

В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определённой суммы, отправить его любому человеку и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счёт.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уверен, что спрос на эту услугу будет высоким. По его словам, подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал банкоматов и позволит ими пользоваться людям, которые не только не взяли с собой карты, но и вообще могут не быть клиентами банка.

При этом эксперты предупреждают и о дополнительных рисках. В их числе вероятность передачи QR-кода злоумышленникам или различные варианты телефонного мошенничества.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что снизить риски можно, уменьшив «жизнь» ключа, например, до пары часов, и установив максимальную сумму снятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Фонда «Общественное мнение», на сегодняшний день наиболее популярной формой платежей остаётся оплата наличными деньгами. Такой способ выбирает большинство жителей России (89%). Банковской картой в кассе или банкомате расплачиваются 72%. Через онлайн-банк на компьютере или в мобильном приложении оплачивают покупки и услуги 52%.