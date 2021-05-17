Москва, , 11:20 — REGNUM В одной из частных клиник Москвы мужчина получил тяжёлую травму, упав с каталки, сообщил источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно после госпитализации пострадавшего в ГКБ им. Н. И. Пирогова. Мужчину поместили в реанимационное отделение с переломом основания черепа.

«Во время проверки установлено, что он получил тяжелую травму во время обследования в медицинском центре, где во время проведения УЗИ упал с каталки и ударился затылком», — цитирует слова источника ТАСС.

По факту происшествия проходит проверка, уточняет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого мальчика в областной инфекционной больнице по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в больнице