Сеул, , 11:20 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей сухопутных войск и одного представителя военно-воздушных сил.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 890. Из них 814 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 619 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 132 290.

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