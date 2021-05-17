Черкесск, , 11:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии традиционные последние звонки прозвучат для выпускников школ 22 мая. Они пройдут в обычном формате, очно с соблюдением всех мер предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение приняли в министерстве образования региона.

Так, 22 мая станет последним днем учебы для учащихся первых классов, а также для выпускников 9-х и 11-х классов. Остальные школьники будут продолжать учиться до 29 мая.

Также определена дата выдачи аттестатов о среднем образовании. Учащиеся 9-х классов получат их до 8 июня, а выпускникам 11-х классов их должны выдать до 26 июня.

Напомним, в 2020 году из-за сложной ситуации с коронавирусом во всех школах Карачаево-Черкесии были отменены последние звонки.