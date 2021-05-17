Мурманск,
17 мая 2021, 11:18 — REGNUM Сотрудники мурманских ковидных госпиталей продолжат получать региональные выплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном оперштабе.
«Мы приняли решение продолжить поддержку этой категории работников из регионального бюджета. На эти цели выделяем 70 миллионов рублей из резервного фонда. Они пойдут на соцвыплаты сотрудникам медучреждений, которые обеспечивают условия для оказания медицинской помощи и контактируют с заболевшими коронавирусом», — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним, региональные выплаты получают не только медики, но и другие работники медучреждений — лифтеры, буфетчицы и уборщики.