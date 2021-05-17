Загреб, 17 мая 2021, 11:17 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии на время чемпионата Европы по футболу. Об этом 17 мая заявил главный тренер хорватской команды Златко Далич.
«Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на чемпионате Европы. Посмотрим, возможно ли это», — приводит слова Далича газета Sportske.
Он добавил, что последнее слово остаётся за клубом, который платит тренеру заработную плату, поэтому Олич должен подумать о своих обязательствах.
Напомним, с 2017 по 2021 год Олич был помощником главного тренера сборной Хорватии. В марте он возглавил московский ЦСКА.