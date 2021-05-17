Загреб, 17 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии на время чемпионата Европы по футболу. Об этом 17 мая заявил главный тренер хорватской команды Златко Далич.

Анна Нэсси Ивица Олич

«Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на чемпионате Европы. Посмотрим, возможно ли это», — приводит слова Далича газета Sportske.

Он добавил, что последнее слово остаётся за клубом, который платит тренеру заработную плату, поэтому Олич должен подумать о своих обязательствах.

Напомним, с 2017 по 2021 год Олич был помощником главного тренера сборной Хорватии. В марте он возглавил московский ЦСКА.