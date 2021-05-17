Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области ожидаются дожди и усиление ветра, следует из прогноза донских синоптиков.

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Так, в течение дня 17 мая на Дону ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь с грозой ожидается вечером в некоторых районах. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +23…28 градусов, в южных и восточных районах ожидается до +32 градусов.