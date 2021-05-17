Челябинск, , 11:12 — REGNUM В Челябинске материалы прокурорской проверки о вырубке деревьев на территории микрорайона «Парковый» переданы сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в апреле возле дома № 62 на ул. Хариса Юсупова неустановленные лица снесли 48 деревьев. Среди них сосны, берёзы и клёны. При этом городское управление экологии и природопользования не выдавало на это никаких разрешений.

Размер ущерба муниципалитету превысил 1 млн рублей. Теперь сотрудникам полиции предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.