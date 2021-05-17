Душанбе, , 11:12 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщили 17 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

Рахмон отметил, что государственная политика Токаева заслуживает уважения и имеет большой авторитет. Собеседники также обсудили содержание предстоящих переговоров на высшем уровне, которые пройдут в Душанбе.

Ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан с официальным визитом 19−20 мая.

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