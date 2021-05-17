Пермь, , 11:11 — REGNUM В Перми суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор, который вынесли коллеги 54-летнему местному жителю за вооружённое нападение на прохожего и нанесение травм, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, осенью 2020 года пермяк напал с ножом на 27-летнего мужчину, который гулял с собакой. Раненого мужчину госпитализировали с тремя ножевыми ранениями. Нападавшего задержали по горячим следам недалеко от места преступления. Пермяк пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что злоумышленник имеет прописку в другом конце города. Поругавшись с супругой, он перебрался в арендованную квартиру на улице Красные казармы, где намеревался открыть массажный салон. Однако вместо подготовительных работ регулярно употреблял спиртное.

Сначала уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Впоследствии производство переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Злоумышленник выдвинул свою версию развития событий. Якобы он сам стал жертвой преступления: двое мужчин, угрожая ножом, хотели его ограбить, но он смог выхватить оружие, а вскоре в прохожем опознал одного из своих обидчиков и ударил несколько раз ножом. Эта версия не нашла своего подтверждения.

Суд назначил 54-летнему горожанину наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в сквере имени Джавахарлала Неру зарезаны три человека. П одной из версий, причиной преступления мог стать конфликт между собутыльниками. Подозреваемый в убийстве при задержании оказал сопротивление, полиция применила оружие. Мужчина получил ранение и госпитализирован.

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