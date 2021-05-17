Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 17 мая, обратил внимание глав муниципальных районов на необходимость дальнейшего противодействия возникновению лесных и ландшафтных пожаров. На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности в особый пожароопасный период. передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

«Ситуацию удалось стабилизировать — количество термоточек и количество пожаров, которые фиксируются ежесуточно, снизилось. Можно сказать, что самый тяжёлый период, с точки зрения ландшафтных пожаров и рисков их переходов на населённые пункты и на леса, мы пережили. Причём не просто пережили, а с боем, — отметил глава области. — Определённого результата мы достигли, но эту работу нужно продолжать, риски пожаров остаются».

По данным начальника новосибирского управления МЧС России Виктора Орлова, за неделю зарегистрировано 63 природных пожара в 17 районах области на площади свыше 440 Га. Действующих очагов лесных пожаров нет.