Элиста, , 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончался один ковид-пациент, сообщает региональный оперштаб 17 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 363 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Каомыкии обнаружили ещё 13 носителей коронавируса. В стационарах остаются 135 пациентов.

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