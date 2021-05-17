Москва, , 11:10 — REGNUM Арбитраж Москвы признал обоснованными претензии банка «Траст» к Артёму Хенкину, в отношении которого был введен первый этап процедуры несостоятельности — реструктуризация долгов. Хенкин был главой правления «Рост банка», который позднее влился в структуры «Траста». Процедура в рамках банкротного дела продлится до 29 сентября 2021 года. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

В 2018 году «Рост банк» был присоединен к структурам «Траста», и последний стал правопреемником первого по всем обязательствам. Как уточняется в материалах суда, у Хенкина перед «Трастом» были долги на сумму 110 173 352,25 рубля, которые возникли по договору поручительства от 2015 года. Ещё в 2015 году решением районного суда Твери с компании «Ирбис» и Хенкина взыскали долг в пользу «Рост банка» по кредиту от 2013 года в размере более 124 млн рублей. Он и лёг в основу банкротного дела позднее.

Процедуру реструктуризации долга бывшего главы правления «Рост банка» Артёма Хенкина будет проводить финансовый управляющий Валерий Бакин.

Если в сентябре 2021 года план реструктуризации долгов гражданина не будет утвержден, то в деле приступят к процедуре продажи имущества, а Хенкина признают банкротом.

Напомним, помимо прочего, в 2018 году бывший банкир был фигурантом уголовного дела по хищениям в Росэнергобанке.