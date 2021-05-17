Краснодар, , 11:10 — REGNUM К пиковым нагрузкам на энергосистему в связи с жаркой погодой готовятся в Краснодаре. Вопрос обсуждался 17 мая на планерном совещании, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Нужно быть готовыми к тому, что сейчас жители и предприятия массово начнут использовать систему кондиционирования, а это в значительной степени повышает количество потребляемой электроэнергии», — сказал мэр Евгений Первышов.

Глава города также напомнил, что в 2020 году в городе фиксировалось большое количество аварий на электросетях, в том числе крупных. Первышов поручил пригласить представителей энергокомпаний с докладами о готовности к прохождению летнего периода, в частности, об увеличении мощности питающих центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне-июле 2020 года в Краснодаре был зафиксирован целый ряд крупных аварий на электросетях. Так, только за период с 13 по 20 июля 2020 года в Краснодаре произошло 27 отключений электроснабжения потребителей. Тогда мэр Краснодара поднял вопрос о «расприватизации» компании АО «НЭСК-электросети», обеспечивающей энергоснабжение краевой столицы.

Об этом: Мэр Краснодара предложил «расприватизировать» НЭСК