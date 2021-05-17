Благовещенск, , 11:08 — REGNUM Ещё один житель Благовещенска пообещал взорвать школу. Сообщение с угрозой он оставил в чате компьютерной игры. Амурчанина задержали. Заведено уголовное дело, написал 17 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

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Сообщение о намерении взорвать школу амурчанин оставил в чате популярной компьютерной игры, владельцы которой оперативно сообщили об этом в полицию.

«Силовики задержали шутника, он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — написали в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, писал 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

В результате трагического нападения на школу, произошедшего 10 мая в Казани, погибли восемь человек — семь школьников и учительница.