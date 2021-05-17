Элиста, , 11:08 — REGNUM Ещё 13 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 17 мая.

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На лечении в стационарах находятся 135 пациентов, десять их них — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 190 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 654 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 19 972 носителя инфекции.

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