Магас, , 11:08 — REGNUM В Ингушетии необходимо построить 30 школ для ликвидации двухсменного обучения. При этом общее число ученических мест в них должно превысить 21 тысячу. Об этом сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

По её словам, в рамках реализации мероприятий по ликвидации «двухсменки» в ближайшие два года в Ингушетии должно быть создано более 15 тыс. новых ученических мест. При этом планируется построить и реконструировать 22 школы.

Разгрузить уже действующие общеобразовательные организации позволит реализация масштабных планов властей Ингушетии, которые скорректированы в соответствии с национальным проектом «Образование» и госпрограммой «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии долгое время существовала проблема трехсменного обучения, однако к 2018 году власти решили этот вопрос. К тому времени в республике в две смены обучались лишь 40% школ, остальные учебные заведения работали в одну смену.

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