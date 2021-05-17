Тирасполь, , 11:11 — REGNUM Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт переговоры о закупке вакцины от COVID-19 в Китае. Об этом 17 мая сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

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"Планируется закупка вакцины, причём, разной. Помимо российской «Спутник V» приобретём и китайский препарат. Ведём переговоры о закупке 100 000 доз», — написал Красносельский.

Он подчеркнул, что жителей Приднестровья будут прививать от COVID-19 бесплатно. Это будет вне зависимости от того, получит ПМР вакцины в рамках гуманитарной помощи или приобретёт за счет госбюджета.

Стоит отметить, что в Приднестровье, согласно данным на 17 мая, за время пандемии выявили 48 720 носителей коронавируса, из которых победили инфекцию 46 699 человек. Всего в республике зафиксировали 1163 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19.

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