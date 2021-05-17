17 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Седат Пекер, в отношении которого возбуждено дело по обвинению в «организации и членстве в организованной преступной группировке», публикует видеоролики в своих аккаунтах в соцсетях.

Ариф Асалыоглу, , 12:03 — REGNUM Седат Пекер, в отношении которого возбуждено дело по обвинению в «организации и членстве в организованной преступной группировке», публикует видеоролики в своих аккаунтах в соцсетях. Пекер обнародует факты относительно связи правительства с глубинным государством, которые ставят ПСР и президента Эрдогана в затруднительное положение. Он утверждает, что в настоящее время он находится в Дубае, а незадолго до этого, когда он находился в Марокко, правительству Марокко было предложено «подарить беспилотники» в обмен на его выдачу Турции. В видеороликах он рассказал, что уроженку Казахстана журналистку Елдану Кахарман сначала изнасиловал, а потом убил сын бывшего министра иностранных дел Мехмета Агара Толга Агар, в настоящее время занимающий пост депутата от ПСР, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу повлиял на самоубийство начальника управления безопасности Силиври Хакана Чалышкана, а такжео том, как и посредством кого переправляется оружие в Сирию, кто является получателем груза — 4900 тонн кокаина, отправленного на корабле из Колумбии в Турцию.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинения, прозвучавшие в видеороликах, собравших на YouTube более 10 млн просмотров, стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях и вызвали резкие споры.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун в своем аккаунте в Твиттере жестко отреагировал на все эти заявления следующим образом:

@fahrettinaltun: «Некоторые лица, возможно, желают отбросить нашу страну в хаотичную обстановку 1990-х годов. Зря стараются, те времена остались в прошлом. Сегодня основополагающими являются демократия и общественный порядок. Наш министр внутренних дел — это государственный деятель, неустанно работающий над восстановлением общественного порядка в демократической Турции».

Сулейман Сойлу Mfa.gov.ct.tr

Журналист и публицист Арзу Йылдыз отвечает на этот твит следующим сообщением:

@arzuyldzz: «В 1990-е годы был Мехмет Агар, и сейчас он снова на повестке дня. Выходит, только Седат Пекер создает хаотичную обстановку. Значит, Агар не получил наказание за организацию преступной группировки, а его близкий друг (мафиозный лидер) Алааддин Чакыджы является бизнесменом, жертвующим на благотворительность? Зачем же тогда министр внутренних дел выделил охрану человеку, который пытался создать хаос? Вы что — судебный орган, раз напрямую заявляете о прекращении дела?»

Адвокат Эртан Арслан поддерживает этого комментатора, публикуя выдержку из Книги высказываний Ататюрка:

@ertanarslani: «Лица, имеющие власть в стране, могут быть беспечными, отклониться от верного пути и даже совершать предательство. Более того, эти обладающие властью лица могут объединить свои личные интересы с политическими действиями иностранцев. Народ может быть опустошен и истощен нищетой».

Пользователь по имени Дениз поддерживает этот твит, публикуя фотографии, на которых изображен министр иностранных дел Сулейман Сойлу вместе с представителями ОПГ, и добавляет следующий комментарий:

@Deniz74529661: «Везде, где есть причастные к преступлениям, там и наш министр!!!»

Последовал ответ от министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, на которого нацелился в своих новых заявлениях на YouTube Седат Пекер. Сойлу, опубликовавший сообщение в своем аккаунте в социальной сети, подчеркнул, что согласится на смертную казнь, если обвинения Пекера будут доказаны. Он опубликовал эти сообщения в Твиттере.

@suleymansoylu: «В течение нескольких месяцев я ждал развития этого сценария до этой точки. Мафиозная мразь, которой руководят некоторые лица для проведения своих операций… Турция докатилась до этой точки, борясь с такими паразитами и дешевками, как ты. Я выполняю свои обязательства и борюсь».

@suleymansoylu: «Против тебя возбуждено два уголовных дела в суде в Стамбуле и в Бурсе. Я не знаю с чего началось твое дело в стамбульском суде. Однако я лично внес вклад в то, чтобы уголовное дело было повторно активировано и были начаты следственные действия. А уголовное дело в суде в Бурсе я лично держу под контролем с момента его возбуждения и жалобы в мой адрес со стороны одного человека».

@suleymansoylu: «Ты контактировал со мной в определенный период своей жизни, и если это будет доказано, я согласен подвергнуться унижению и любому наказанию, включая смертную казнь, на глазах у нашего великого народа».

Седат Пекер Цитата из видео на YouTube

Пользователь Jean Lucas Collignon отвечает на это сообщение следующим образом:

@lucas_collignon: «Значит, ты согласен подвергнуться любому унижению…»

Режиссер и сценарист Мурат Чобаноглу отвечает на твиты министра следующим сообщением:

@muradcobanoglu: «Разве не вы были министром внутренних дел, когда Седат Пекер, с ваших слов, на протяжении многих лет причинявший боль и угрожавший людям, проводил митинги под наблюдением полиции? Разве это не вы предоставили ему охрану? Очевидно, что после столкновения интересов началась эпоха вытеснения друг друга».

Адвокат и политик Джемиль Чичек опубликовал следующий комментарий:

@avcemilcicek: «Мое внимание привлекли следующие слова Седата Пекера: «Молодежь, создавайте себе новую страну. Не ждите добра от людей старше 40 лет. Не слушайте их. Потому что в этой стране правоцентристы — это не настоящие правоцентристы. Левоцентристы — не настоящие левоцентристы. Ни националисты, ни сунниты, никто из них не искренен».