Кострома, 17 мая, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Жители Антроповского района Костромской области выбрали нового главу, им стала Елена Громова. Об этом со ссылкой на предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте избирательной комиссии региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Указатель

Место стало вакантно после того, как в январе 2021 года глава района Дмитрий Урядников написал заявление об уходе по собственному желанию с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Громова была его заместителем и выдвигалась на выборы от «Единой России». Её соперницей была коллега, также заместитель главы Елена Смирнова. Участие в выборах также приял глава посёлкаАнтроповоСергей Виноградов, заместитель директора МУП «Теплоэнерго» Юрий Шестериков (Справедливая Россия — За правду) и пенсионер Дмитрий Смирнов. Он выдвигался от партии ЛДПР.

На избирательные участки пришли 37% избирателей, зарегистрированных в районе. В результате наибольшее количество голосов — 51% получила Громова. Второе место с отрывом в 474 голоса занял самовыдвиженец Сергей Виноградов с результатом 27,51%.

Само голосование в районе проходило при чрезвычайных обстоятельствах. В выходные в Костромской области наблюдался ураганный ветер, град, гроза и ливни. Из-за порывов на сетях линий электропередачи и телефонной связи на трёх избирательных участках в районе пропало электричество. На место выехал председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов. Электроснабжение было восстановлено с помощью передвижных бензогенераторов.