Казань, , 11:15 — REGNUM В Татарии из-за высокой пожарной опасности введено ограничение пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет действует с 14 мая в течение 21 календарного дня и установлен в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики.

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По словам заведующего сектором охраны и защиты лесного фонда минлесхоза РТ Алексея Мосунова, для обеспечения пожарной безопасности в лесах организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование в лесных массивах, организованы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни. Кроме этого, для оперативного реагирования на сообщения о лесных пожарах обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных.

Пожарную безопасность в лесном массиве Татарии обеспечивают 20 лесопожарных станций II типа и 5 лесопожарных станций III типа. Также ведется космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, проводится комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

В воскресенье, 16 мая, по информации метеослужб, в Казани был побит температурный рекорд 1995 года. Предыдущий абсолютный максимум температуры в городе в этот день составлял +30,2 градусов. В этом году столбики термометров достигли отметки в 32,2 градуса.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии установилась аномально теплая для мая погода. Минимальная температура воздуха по ночам составляет около +15 градусов, днем — выше 30 градусов.

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