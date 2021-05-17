Дудинка, Красноярский край, , 11:04 — REGNUM Инцидент с протечкой дизельного топлива на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» прокомментировали в пресс-службе «Норникеля».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, 17 мая в 04:05 на нефтебазе во время осмотра обнаружили «незначительное нарушение герметичности резервуара № 99». Протечки в компании также оценили как незначительные — около 20 литров. Вытекшее топливо собрали в специально оборудованную ёмкость.

«Воздействие на окружающую среду исключено», — заявили в «Норникеле».

Топливо решено перекачать из резервуара в свободные резервные ёмкости. Надзорные и регулирующие органы проинформированы об инциденте. На территорию нефтебазы завезли сорбент, предприняты меры по развёртыванию бонов, на объекте дежурит Газоспасательная служба ЗФ.

Напомним, о «капельном истечении» дизтоплива из резервуара на территории «Таймырской топливной компании» ранее сообщили в краевом ГУ МЧС.

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