Пхеньян, 17 мая 2021, 11:03 — REGNUM Власти КНДР развернули на южной границе зенитную артиллерию после отправки пропагандистских листовок в Северную Корею южнокорейскими общественными организациями, передает телеканал KBS.
Отмечается, что таким образом северокорейские власти показывают свою готовность в будущем открывать огонь по воздушным шарам с листовками, несмотря на то что часть снарядов могут упасть на территории Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты южнокорейской НПО «Борцы за свободную Северную Корею» запустили в эту страну из приграничных районов 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок.
Отметим, в апреле спецдокладчики ООН направили южнокорейскому правительству письмо, в котором говорится, что принятый в Южной Корее запрет на отправку через границу в КНДР пропагандистских листовок может ограничить «свободу выражения мнений»
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