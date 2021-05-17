Пхеньян, , 11:03 — REGNUM Власти КНДР развернули на южной границе зенитную артиллерию после отправки пропагандистских листовок в Северную Корею южнокорейскими общественными организациями, передает телеканал KBS.

Отмечается, что таким образом северокорейские власти показывают свою готовность в будущем открывать огонь по воздушным шарам с листовками, несмотря на то что часть снарядов могут упасть на территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты южнокорейской НПО «Борцы за свободную Северную Корею» запустили в эту страну из приграничных районов 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок.

Отметим, в апреле спецдокладчики ООН направили южнокорейскому правительству письмо, в котором говорится, что принятый в Южной Корее запрет на отправку через границу в КНДР пропагандистских листовок может ограничить «свободу выражения мнений»

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