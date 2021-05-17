Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 17 мая подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 353 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлен 39 291 носитель инфекции. Выздоровели 38 484 человека. В том числе восемь пациентов выписаны за прошедшие сутки.

В целом в регионе с начала пандемии проведено 553 031 исследование на коронавирус.