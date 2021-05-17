Ангарск, Иркутская область, , 11:02 — REGNUM В Иркутской области вынесен приговор в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Ангарский трамвай» Евгения Баженова. Как сообщает региональное СУ СК РФ, наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима мужчина получил за крупную взятку — более 1,4 млн рублей (хотя Баженов планировал получить не менее двух миллионов рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, мзду теперь уже бывший начальник брал от представителя компании, занимающейся приобретением металлолома. Взамен директор МУПа заключал договоры купли-продажи лома черных и цветных металлов и осуществлял попустительство по службе в рамках заключенных договоров. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

Органами предварительного следствия также был наложен арест на недвижимое имущество Баженова в общей сумме 14,5 млн рублей.

Читайте также: Экс-директора МУП «Ангарский трамвай» будут судить за взятки