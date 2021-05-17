Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Инцидент с убийством троих человек в сквере Джавахарлала Неру в Екатеринбурге мог произойти из-за конфликта между собутыльниками. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По предварительной версии, причиной происшествия мог явиться «конфликт на почве распития спиртного». Убийца зарезал ножом троих человек.

Позже нападавший пытался напасть на прибывших его задержать полицейских. Те применили табельное оружие. Гражданин ранен, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские устанавливают личности погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге задержали мужчину, убившего ножом трёх человек