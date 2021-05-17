Новосибирск, , 11:00 — REGNUM На территории Новосибирске с 14 по 16 мая зарегистрировано 72 случая возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составляет 18,5 га. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

С начала пожароопасного сезона на территории города зарегистрировано уже 368 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора. Общая площадь возгораний — 119,7 га. Один человек получил травмы.

С начала года из-за поджога сухой травы и мусора произошло 463 пожара.

Напомним, с 28 апреля на территории муниципалитета действует особый противопожарный режим.