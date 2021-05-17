Астрахань, , 11:00 — REGNUM В Астраханской области к 17 мая вакцинированы от коронавирусной инфекции 102 тысячи 726 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Оба этапа иммунизации прошли 77 тыс. 797 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 127 тыс. 134 дозы вакцины «Спутник V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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