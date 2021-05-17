Воронеж, , 10:58 — REGNUM Воронежский СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила 17 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

Как считает следствие, обвиняемый с 10 октября по 14 ноября 2020 года незаконно использовал труд осужденного к лишению свободы лица. Мужчину неоднократно вывозили за пределы колонии-поселения на дачный участок, который принадлежит отцу начальника колонии, для выполнения различных хозяйственных работ.

«При этом обвиняемый вывозил заключенного из колонии под видом доставки на работу во исполнение якобы заключенного договора о предоставлении рабочей силы, вводя тем самым подчиненных в заблуждение. В период нахождения осужденного за пределами исправительного учреждения контроль за его действиями в установленном законом порядке не осуществлялся, что создавало реальную угрозу побега», — уточнили в СК.

Обвиняемый свою вину признал и дал показания по делу. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.