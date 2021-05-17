Иерусалим, , 11:03 — REGNUM В деревне Хавара, в которой действует региональная бригада Самарии, произошел теракт с использованием заминированного автомобиля. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

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Уточняется, что при взрыве заминированного автомобиля нет пострадавших и погибших. При этом отмечается, что в данный момент террорист нейтрализован и ведется выяснение деталей произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что израильская армия поразила в секторе Газа 35 военных объектов и 15 км подземных сооружений.