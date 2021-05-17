Рыбинск, Ярославская область, 17 мая, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, угрожавшей убить заведующую детсадом авторучкой. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Pixabay.com Авторучка

«Установлено, что вечером в детский сад, чтобы забрать своего ребенка, пришла женщина 1990 г.р., которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дошкольного учреждения отказали ей в этом, сообщили в полицию. Женщина стала высказывать недовольство, нецензурно выражалась, угрожала убийством руководителю учреждения, при этом размахивала руками, направляя в ее сторону острый наконечник авторучки», — рассказали в МВД.

Женщине могут грозить 480 часов обязательных работ либо ограничение свободы до двух лет. Также её могут наказать принудительными работами на срок до двух лет, арестом на шесть месяцев или лишением свободы на два года.