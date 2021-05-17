Астрахань, , 10:55 — REGNUM В Астраханской области 17 мая подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 33 тыс. 631 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 260 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.