Астрахань, 17 мая 2021, 10:55 — REGNUM В Астраханской области 17 мая подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе был зарегистрирован 33 тыс. 631 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 260 человек.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.