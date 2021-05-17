Москва, , 10:55 — REGNUM Бурого жира в человеческом организме, в отличие от белого, не бывает слишком много. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Эксперт в интервью радио Sputnik пояснила, что бурый жир не накапливается в чрезмерных объёмах и обладает многими полезными свойствами. Так, в бурой жировой ткани вырабатываются вещества, которые блокируют системное воспаление жировой ткани, а также содержатся свободные жирные кислоты, которые дают энергию, поскольку больше «горят».

»Если ее количество изначально меньше, так бывает генетически заложено, то люди очень склонны к ожирению, диабету, другим метаболическим проблемам, потому что противостоять негативным воздействиям внешней окружающей среды этим людям сложнее», — добавила Павлова.

Соотношение белого и бурого жира у разных людей неодинаковое и зависит от возраста и образа жизни, пояснила эндокринолог. По её словам, бурая жировая ткань больше вырабатывается у людей, которые чаще находятся в прохладном температурном режиме. Также нарастить её позволяет постоянная физическая активность.

Эксперт добавила, что из-за избытка белого жира развивается воспаление жировой ткани, что приводит к развитию инсулинорезистентности, преддиабета, гипертонической болезни и неалкогольной жировой болезни печени. Всё это, добавила Попова, ведёт к крайне нежелательным изменениям в метаболизме, к сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям.

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