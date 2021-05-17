Уфа, , 10:57 — REGNUM Вакцина от COVID-19, разработанная московским научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, поступит в ближайшее время в Башкирию. Об этом 17 мая сообщил министра здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По словам Забелина, в ближайшее время в республику поступит еще около 16 тысяч доз вакцины от COVID-19, включая и российскую вакцину «КовиВак» Центра им. Чумакова.

«Таким образом, у нас будет опыт работы с тремя российскими вакцинами», — сообщил он.

Отмечается, что всего в республику было поставлено более 367 тысяч дозы вакцины «ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак». При этом в регионе первый компонент вакцины от COVID-19 получили 310 496 желающих, а завершили вакцинацию более 224 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за сутки в Башкирии выявили 90 новых носителей коронавируса.