Кемерово, , 10:54 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 мая, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 61 случай.

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«Кемерово — 17, Новокузнецк — 11, Междуреченск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Мыски — три, Анжеро-Судженск — два, Белово — два, Киселевск — два, Юрга — два, Промышленновский МО — два, Чебулинский МО — два, Березовский — один, Осинники — один, Полысаево — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона. За это же время 61 пациент выздоровел, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 232 случая заражения коронавирусом, 34 906 человек выздоровели, 698 пациентов скончались.