Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Отец культового рок-музыканта Виктора Цоя сообщил в полицию об угоне своей иномарки, припаркованной у дома в Калининском районе Санкт-Петербурга. Машину нашли спустя всего несколько минут. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявление от 83-летнего Роберта Цоя поступило в полицию вечером 16 мая. Пенсионер рассказал, что ночью 15 мая от дома на Гражданском проспекте был угнан его синий минивэн Volkswagen Caddy. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Однако прибывшие на место происшествия полицейские спустя несколько минут обнаружили пропавший автомобиль. Как выяснилось, он был припаркован в нескольких сотнях метров от того места, где пожилой мужчина, как он думал, оставил свою машину.