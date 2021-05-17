Москва, , 10:53 — REGNUM Правительство России и Центробанк утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Об этом 17 мая сообщает сайт правительства.

Отмечается, что план направлен на решение двух задач — создания и расширения линейки финансовых инструментов и изменение механизмов работы финансовых институтов. Предполагается реформирование долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов.

В частности, готовится «введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг».

Ряд пунктов войдут также в разрабатываемый ЦБ план мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Кроме того, будет создана совместная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Группа будет выполнять функции консультационного органа, а также приступит к развитию соответствующих финансовых инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай остается популярным местом для иностранных инвесторов, с резким ростом прямых иностранных инвестиций (FDI) в период с января по апрель.

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