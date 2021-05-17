Москва, 17 мая, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Правительство России и Центробанк утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Об этом 17 мая сообщает сайт правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Отмечается, что план направлен на решение двух задач — создания и расширения линейки финансовых инструментов и изменение механизмов работы финансовых институтов. Предполагается реформирование долевых, долговых и гибридных финансовых инструментов.

В частности, готовится «введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг».

Ряд пунктов войдут также в разрабатываемый ЦБ план мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Кроме того, будет создана совместная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Группа будет выполнять функции консультационного органа, а также приступит к развитию соответствующих финансовых инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай остается популярным местом для иностранных инвесторов, с резким ростом прямых иностранных инвестиций (FDI) в период с января по апрель.