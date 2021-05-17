Москва, , 10:52 — REGNUM Сегодня, 17 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства со 100-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что коллектив музея вносит вклад в сбережение памяти о драматическом, оперном и балетном искусстве России, проводя разнообразные лекции и выставки.

«За впечатляющей датой стоит искренний энтузиазм и подвижничество многих поколений служителей старейшего в России театрального музея», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов и всего наилучшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Музее театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга открылся новый раздел постоянной экспозиции «Театральная жизнь Петербурга в XIX веке».

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