п. Никола, , 10:50 — REGNUM Росприроднадзор известил о начале административное производства по факту обнаружения двух сгоревших катеров на Иркутском водохранилище в районе п. Никола. Как сообщает сайт надзорного ведомства, после отбора проб природной воды установлено, что в месте пожара на двух судах концентрация загрязняющих веществ в природных водах превышают предельно допустимые нормы.

По факту загрязнения Иркутского водохранилища начато административное производство Rpn.gov.ru

Административное производство проводится в соответствии с ч. 4 ст. 8.13 КоАП. Также будет выполнен расчет размера вреда, причиненного водному объекту (Иркутское водохранилище) поступлением вредных (загрязняющих) веществ.

Напомним, Иркутское водохранилище (Иркутское море) находится в верхней части долины р. Ангары и включает в себя подпруженное озеро Байкал. Водохранилище образовано в 1956—1959 гг. плотиной Иркутской ГЭС.