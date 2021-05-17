Нью-Джерси, США, , 10:52 — REGNUM Американская тюнинговая компания SVE performance из штата Нью-Джерси представила новую версию пикапа Chevrolet Silverado. Изображения модернизированного авто размещены на сайте компании.

Yenko / SC Chevy Silverado California Edition SVE performance

Тюнинговая модель называется Yenko / SC Chevy Silverado California Edition. Основным новшеством от SVE performance для модели Silverado является более мощный мотор. После доработок производительность 6,2-литрового V8 увеличилась до 710 «лошадей». Повышение мощности удалось достичь за счёт трёхлитрового нагнетателя.

В SVE performance предоставляют покупателям рестайлингового пикапа гарантию на работы с мотором на три года или 57 936 км.

Также тюнеры укомплектовали модель шестипоршневыми передними тормозами, модернизированной подвеской и усиленным стабилизатором поперечной устойчивости сзади.

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