Киев, , 10:51 — REGNUM Количество погибших в результате произошедшего в марте 2021 года в Польше ДТП с участие автобуса с Украины выросло до семи. Об этом 17 мая сообщает украинское издание «Сегодня».

"Количество жертв смертельной аварии украинского автобуса, который разбился в Польше в начале марта, снова возросло. В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка», — говорится в сообщении.

Также, по информации издания, польские врачи боролись за жизнь девушки из Хмельницкого на протяжении двух месяцев, и в какое-то время она даже шла на поправку. При этом причины смерти не указываются.

Отметим, в начале марта произошла авария с участием автобуса, который вез 57 жителей Украины из Познани в Херсон. При этом пятеро погибли на месте и еще один мужчина позднее скончался в больнице.