Иерусалим, , 10:48 — REGNUM Обострение конфликта между Израилем и движением ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических маневров», заявил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что ХАМАС стремится к разрушению Израиля и соперничает за власть на Западном Берегу, стремясь сменить палестинскую администрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.