Оренбург, , 10:47 — REGNUM В Оренбурге ряд школ продлят учебный год по 4 июня. В мэрии не смогли назвать число школ, которые завершат обучение летом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам начальника муниципального управления образования Ларисы Бебешко, каждаяшкола самостоятельно определяет дату завершения учебного года, исходя из того, успела ли выдать все часы по своему календарному учебному графику.

На самостоятельность школ в принятии решения по поводу завершения учебного года указали и в министерстве образования региона. «Каждая образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки окончания учебного года в связи со своим учебным планом и календарным графиком. В первом классе — 33 рабочие недели, 2−11 классах — не менее 34 учебных недель», — отметили в ведомстве.

Родители школьников недовольны продлением учебного года. Каникулы отсрочили из-за длинных майских выходных.