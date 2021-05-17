Джакарта, , 10:47 — REGNUM В парламенте Индонезии напомнили, что страна десятилетиями поддерживает независимость Палестины, сообщает Sindonews.

Член парламента Индонезии Мардани Али Сера в своем аккаунте в Twitter выложил фотографию почтовой марки, символизирующую дружбу двух стран.

«На индонезийской марке 1978 года стоимостью 100 рупий изображена мечеть Аль-Акса», — написал политик в Twitter.

Напомним, Палестина была первой страной, признавшей независимость Индонезии в 1945 году.

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