Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Члены Координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии сегодня, 17 мая, рассмотрят вопрос об отмене комендантского часа в грузинских городах. Об этом, как передаёт телеканал «Формула», сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

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По данным журналистов, глава грузинского правительства отметил, что число иностранных туристов, прибывающих в Грузию начало расти, и на это нужно «адекватно» отреагировать.

«Мы слышим много жалоб на то, что комендантский час раздражает. Мы обсудим это, выслушав рекомендации от министерства здравоохранения», — сказал Гарибашвили.

По его словам, начало заседания по этому вопросу назначено на 12:00 по тбилисскому времени (11:00 мск).

Напомним, комендантский час в Тбилиси и крупных городах Грузии идёт с 21:00 до 05:00. Из-за этого общественные заведения закрываются около 19:00, чтобы работники успели вернуться домой. На сайте петиций ранее был размещён призыв к властям отменить комендантский час. Его на утро 17 мая подписали почти 32 тыс. человек.

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