Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:46 — REGNUM На Ямале произошла утечка нефтепродуктов из внутрипромыслового нефтепровода между двумя кустами скважин на Карамовском месторождении в Пуровском районе. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по ЯНАО.

По данным Ростехнадзора, масштаб разлива нефтесодержащей жидкости, 95% в которой составляет вода, составляет 5,65 тонн, масса нефти — 0,85 тонн. Площадь разлива нефтепродуктов, по данным Минприроды РФ составила 1,5 га.

Участок разлива локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы.