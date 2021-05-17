Варшава, , 10:44 — REGNUM 17 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга сообщил, что в ближайшее время посетит все регионы республики с целью представления новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС»). Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Реализация новой программы означает фундаментальные изменения в польском государстве. Поэтому я лично отправлюсь в каждый из регионов, где встречусь с местными властями, общественниками и журналистами и подробно отвечу на все вопросы по новой программе», — заявил Моравецкий.

По его словам, премьер-министр начнет поездки с посещения Люблинского и Подкарпатского воеводств. В этих регионах он планирует посетить как органы местного самоуправления, так и несколько больниц и офисов компаний, представляющих крупный бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа правящей в Польше партии «Право и справедливость» была представлена 15 мая.