Сертолово, Ленинградская область, 17 мая, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Двухлетний ребёнок попытался разнять дерущихся собак во Всеволожском районе Ленинградской области и был укушен бродячим псом. С травмой шеи в тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в больницу. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Нападение на двухлетнего ребенка произошло днем 16 мая на берегу одного из озер. В 16:20 мск в полицию района поступила телефонограмма из больницы, в ней сообщалось, что около полудня к ним привезли ребенка с множественными укусами шеи, острой кровопотерей, в тяжелом состоянии. Со слов 31-летней матери мальчика, они с мужем и сыном приехали к озеру на прогулку вместе со своей собакой. Спустя некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка.

«Со слов фельдшера медучреждения, который первым оказывал помощь потерпевшему мальчику, его родители находились в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

В отношении них инспектором по делам несовершеннолетних составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). По факту произошедшего проводится проверка.